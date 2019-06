Asesor de la Casa Blanca: Reunión Trump-Xi será sin "precondiciones"

El principal asesor económico del presidente de Estados Unidos dijo el jueves en Washington que no existen condiciones previas de ninguna de las partes en la antesala de un encuentro clave entre Donald Trump y el mandatario chino Xi Jinping.

"No hay precondiciones en estas charlas", dijo a la prensa el principal economista de la Casa Blanca, Larry Kudlow. "Eso es muy importante", agregó en alusión al encuentro del sábado entre ambos líderes en Osaka, Japón, al margen de la cumbre del G20.

Kudlow desestimó un informe publicado por The Wall Street Journal que afirma que Xi le presentará a Trump una serie de exigencias para retomar las negociaciones con las que se busca poner fin a la guerra comercial entre ambos países. Según ese diario, las precondiciones incluyen acabar con el bloqueo impuesto a las compañías estadounidenses para que hagan negocios con el gigante chino de las telecomunicaciones Huawei, firma a la que Washington considera una amenaza para su seguridad nacional.

Kudlow dijo que Trump impondrá aranceles adicionales si la reunión no termina bien, aunque no aclaró los parámetros para considerar al encuentro exitoso. "Trump no tendría esta reunión con el presidente Xi si no estuviera interesado en este acuerdo", dijo Kudlow. Estados Unidos le exige a China una reforma estructural que garantice derechos de propiedad intelectual a las empresas estadounidenses y mercados abiertos.

Las negociaciones entre ambos países se habían encaminado hasta que colapsaron en mayo, según fuentes estadounidenses. Trump ya aplicó impuestos aduaneros a unos 200.000 millones de dólares en productos chinos que ingresan a Estados Unidos, y ha amenazado con imponer aranceles sobre otros 325.000 millones de dólares.