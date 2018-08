Antonio Ledezma: Zapatero no podrá hacer de mediador en Venezuela

Antonio Ledezma, ex alcalde metropolitano de Caracas, indicó este jueves que José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente español, ya no es el mediador de Mercosur, por lo tanto ya no puede cumplir este rol en ningún diálogo en Venezuela.

"Rodríguez Zapatero no actuó como facilitador ni promotor del diálogo en Venezuela, sino como un representante de Nicolás Maduro, convirtiéndose además en cómplice de todas las arbitrariedades, atropellos y violaciones a los derechos humanos cometidos por el régimen", explicó Ledezma.

La información se conoció luego de la reunión que sostuvo en Bogotá, Colombia, con Carlos Olmes Trujillo, ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, así como con Carlos Vecchio y Julio Borges.

“Se replanteó nuestra esperanza, en el sentido de que el presidente Duque se convierta en el artífice de la solidaridad efectiva de todos los gobiernos latinoamericanos, para consolidar la tarea que tiene pendiente el Grupo de Lima con la aplicación de sanciones en este continente, tal como se ha hecho en Europa, Canadá y Estados Unidos”, señaló Ledezma al referirse a la reunión con Trujillo.

Con información de Nota de Prensa