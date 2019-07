Analizan relación entre Chile y Perú por impacto migratorio venezolano

Más de un mes ha pasado desde que cientos de venezolanos, que viajaron huyendo de la crisis política y humanitaria de su país, comenzaron a llegar hasta el paso Chacalluta en la frontera de Chile con Perú, lo que provocó con el paso de los días un verdadero problema migratorio para ambas naciones.

En pocas semanas, familias completas, niños y ancianos, se agolparon en esa zona, a la espera de ser aceptados por las autoridades chilenas. Muchos de ellos llegaron sin documentos y en Perú tampoco les permitían regresar, debido a un cambio en la normativa de ingreso a ese país aprobada el 15 de junio pasado.

En definitiva, quedaron varados, durmiendo en la intemperie, pasando hambre y frío. La mayoría optó por regresar al consulado de Chile en Tacna para agilizar los trámites y cumplir su meta de entrar en Chile, en donde se instaló un improvisado campamento que al cabo de unas semanas comenzó a perturbar a las autoridades peruanas.

Ante ello, el gobernador de esa ciudad, Juan Tonconi, advirtió sobre la posibilidad de iniciar los trámites de recuperación del edificio consular si es que el gobierno chileno no resuelve los problemas generados por la masiva presencia de migrantes en ese lugar, lo cual generó severas críticas en el país.

Una muestra de ello fueron los dichos del ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien este martes señaló que las palabras de la autoridad peruana son "expresiones fuera de todo lugar", y enfatizo: "Ningún país nos va a venir a presionar para efectos del ingreso de migrantes a nuestro país".

Con el impasse ya instalado, surge la duda sobre si este hecho, sumado a la decisión de La Moneda de involucrar a las fuerzas armadas en el combate al narcotráfico en la frontera ante el aumento de la producción de drogas desde Perú y Bolivia y las dudas sobre las aguas del río Uchusuma, pueden afectar el actual estado de las relaciones bilaterales.

Por ello, cuatro ex cancilleres y un ex embajador de Chile en Lima analizaron en Emol el impacto de estas problemáticas, y coincidieron en que si bien no generan el ruido necesario como para afectar los vínculos binacionales, estas deben ser abordadas con cautela y sin caer en nacionalismos.

Heraldo Muñoz: "No veo que este problema tenga repercusión"

A juicio del ex ministro de Relaciones Exteriores durante el segundo mandato de Michelle Bachelet y actual presidente del PPD las declaraciones de Tonconi "han sido desafortunadas e inamistosas": "El tema de la sede del consulado no es de su competencia y se lleva a nivel de los gobiernos centrales. En vez de criticar la presencia de venezolanos frente al consulado, debiera prestarles auxilio humanitario". Y advirtió: "No veo que este problema tenga repercusión en la relación bilateral, aunque se requiere cooperación entre los dos países y a nivel sudamericano para abordar la crisis migratoria venezolana".

Muñoz recordó además que "hay que tomar en cuenta que la segunda presencia más masiva de inmigrantes en Chile es de origen peruano": "En tanto, el asunto del Uchusuma debiera abordarse en conversaciones reservadas y bajo el principio del uso razonable y equitativo de aguas internacionales. Espero que el gobierno del presidente Piñera actúe con la debida prudencia en este y otros asuntos, como el combate al narcotráfico y al tráfico de personas. Lo importante es priorizar siempre los intereses nacionales, velando por una buena vecindad".

Ignacio Walker: "Hay que ser particularmente cauteloso"

"Siempre la frontera norte va a ser un área particularmente sensible desde el punto de vista de la política exterior chilena", dijo el ex canciller durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos, y recordó que la diplomacia "ha demostrado contar con los mecanismos para resolver ese tipo de problemas".

Dicho eso, el ex líder DC sostuvo que "el gobierno hace bien en impulsar una inmigración ordenada, regular y legal": "Chile tiene no solo el derecho, sino que el deber de actuar de esa manera, pero tiene que tener una política más coherente de un punto de vista regional, entendiendo que esto no es un tema bilateral entre Perú y Chile. En segundo lugar, tengo dudas sobre hasta qué punto involucrar a las fuerzas armadas, aunque sea en una labor de apoyo o colaboración respecto de la lucha contra las drogas (...) Al menos por ahora, puede implicar por alguna razón, en algún momento, algún tipo de tensión con Perú". En ese contexto, destacó: "Hay que ser particularmente cauteloso en ambas dimensiones, no se pueden confundir los planos y tener mucha prudencia".

Recalcó que las relaciones transcurren "por un nivel razonable": "Por lo tanto, hay que evitar cualquier exacerbación de la sensibilidad en torno a este tipo de temáticas".

Mariano Fernández: "Estos asuntos no agitan las relaciones"

"Estamos viviendo un período en que los temas más importantes no son esos. Yo creo que el tema de la migración es importante y complejo, porque un porcentaje altísimo de inmigrantes siempre es indocumentado. O sea, los inmigrantes que llegan a Estados Unidos con la Green Card son mínimos, los que entran son indocumentados y lo mismo se vive en Chile o donde sea. Entonces, lo que sucede es que esto agita a la gente y aparece el gobernador de Tacna respecto de lo que pasa en las calles, pero no tengo la impresión de que estos asuntos estén agitando las relaciones entre nuestros países", indicó el ex ministro de Relaciones Exteriores durante el primer gobierno de Michelle Bachelet.

Agregó: "Lamentablemente, estos incidentes que son graves para las personas, pero menores en las relaciones entre los países, están paralizando decisiones importantes a nivel regional (...) entonces, eso genera a lo menos confusión en la opinión pública. Pero tengo la impresión de que no están afectándose las relaciones políticas. Son cuestiones realmente muy coyunturales, por una cuestión muy estructural que es el tema de los inmigrantes. Yo entiendo que las relaciones entre ambos países están en buen estado y en general me parece que están normales".

Juan Gabriel Valdés: "No hay que batir el tambor del nacionalismo"

El ex canciller del ex presidente Eduardo Frei, comentó: "Hay que ser enormemente cuidadoso en nuestra relación con el Perú, porque a ambos países solo les conviene una relación buena y positiva. Todos los países limítrofes tienen dificultades, pero solo algunos son insensatos y transforman esas dificultades en conflicto. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber manejar las dificultades sin transformarlas en conflicto. Por ejemplo, si una autoridad menor peruana comete el despropósito de hacer una amenaza, no se puede contestarle al Perú, asumiendo que es el país el que ha hecho esa amenza. Eso constituye también un despropósito, es un error del ministro Andrés Chadwick".

Añadió: "El tema de la migración es lo suficientemente grave como para que lo trabajemos con tranquilidad y no con visos de histeria. Lo mismo pasa con el tema del uso de las fuerzas armadas en la frontera con razones de lucha contra la droga; transformar la utilización de los militares en un asunto patriótico constituye un absoluto descriterio, tiene que ser analizado de manera muy seria. Tenemos que saber tratar estos temas sin batir el tambor del nacionalismo, eso es absolutamente imprescindible, porque si no vamos a traer daño. Hoy no lo hay, pero senadores denunciando por su cuenta por razones electorales me parece patético".

Esta opinión la emitió en referencia a la denuncia de Manuel José Ossandón (RN) sobre las aguas del rio Uchusuma.

Fabio Vio: "Hay que manejarlo en forma serena, pero muy firme"

El ex embajador de Chile en Perú entre 2008 y 2014 coincidió con los ministros: "Las relaciones chileno-peruanas son muy importantes dentro de nuestra política exterior, son absolutamente prioritarias y, por lo tanto, tenemos que cautelarlas y actuar de acuerdo con los intereses nacionales y de integración que debe primar en estas relaciones. Con Perú hemos tenido una relación compleja en el pasado, debido al tema limítrofe. Sin embargo, en términos generales, han estado positivas desde el punto de vista económico y comercial. En lo político, hemos tenido coincidencias en la mayoría de los temas, como en la Alianza del Pacífico y dentro del Grupo de Lima".

No obstante, a su juicio las declaraciones del gobernador de Tacna "son absolutamente inaceptables": "Evidentemente reflejan una posición que nosotros tenemos que rechazar absoluta y totalmente y merecen una fuerte nota diplomática al gobierno peruano, en el sentido de que esas amenazas no están de acuerdo con lo que hemos conversado. Yo creo que esto hay que manejarlo en forma serena, prudente, pero muy firme, en el sentido de que Perú tiene una responsabilidad con la gente que está ahí, con los venezolanos que están en la frontera. Ellos deben asumir esa responsabilidad y no tolerar que un gobernador emita declaraciones hostiles en contra de Chile".

En cuanto al decreto sobre las fuerzas armadas en el combate al narcotráfico, Vio apuntó: "Chile se está convirtiendo en un país de tránsito, lo que es muy delicado para nosotros, y el presidente no ha dicho nada que pueda molestar a los países vecinos. Nosotros tenemos que cuidar nuestras fronteras y asegurar que esta producción inmensa de droga no circule por nuestro país".