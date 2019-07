Álvaro Uribe: “No se puede esperar resultados a corto plazo en Venezuela”

El senador y ex presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez advirtió que no se pueden esperar "resultados a corto plazo" para Venezuela. A su juicio, "lo importante es persistir, no desistir".

En entrevista para el diario español ABC, indicó que el desenlace en el país pasa por "una decisión de las Fuerzas Armadas de deponer a Maduro y al régimen", lo que conllevaría a un gobierno de transición con Juan Guaidó a la cabeza y a unas elecciones libres y transparentes, aseguró.

También señaló que la crisis de Venezuela no concierne solo a Estados Unidos, sino a la comunidad internacional: "Donde ha faltado mucha claridad es en Europa. Aquí se sigue insistiendo en un diálogo que solo ha servido para consolidar a Maduro. Tengo miedo de que, por esa vía, la tiranía venezolana se consolide como sucedió con la cubana".

Sobre la visita de la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, opinó que legitimó a la "tiranía de Venezuela" y ayuda a consolidar la crisis humanitaria. "Las visitas, el tratamiento a la dictadura como si fuera un Ejecutivo democrático, legitima la tiranía", insistió.

Con información de ABC