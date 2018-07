Ex alto cargo de Pdvsa admitió aceptar sobornos y realizar lavado de dinero

Luis Carlos de León Pérez, ex director de Finanzas de la Electricidad de Caracas, filial de la compañía estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), admitió este lunes haber participado en cobro de sobornos y el lavado de dinero.

De León Pérez, extraditado desde España en febrero y con la doble nacionalidad venezolana y estadounidense, firmó su declaración de culpabilidad en un tribunal federal del distrito sur de Texas, con sede en Houston, informó en un comunicado el Departamento de Justicia.

El acusado, de 42 años, admitió haber usado su posición de poder en Pdvsa para pedir sobornos entre 2011 y 2013.

El ex director de Finanzas de la Electricidad de Caracas actuó presuntamente junto a otros ex altos cargos de la compañía o sus subsidiarias, como Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, ex viceministro de Energía de Venezuela, y César David Rincón Godoy, ex gerente general de Bariven.

El proceso contra De León Pérez se enmarca dentro de la investigación que emprendieron hace años las autoridades estadounidenses para averiguar si desde empresas de EE UU se pagaron sobornos a altos directivos de la empresa Pdvsa.

De acuerdo con The Wall Street Journal, la investigación afecta a dirigentes de Venezuela, como Diosdado Cabello, presidente de la asamblea nacional constituyente (ANC).

El Departamento de Justicia no ha revelado quiénes son las figuras principales de la investigación. La vista para sentenciar a De León Pérez está prevista para el 24 de septiembre.