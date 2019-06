Almagro: Irán y Hezbolá tienen sólida base de operaciones en Venezuela

Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, aseguró este martes que bases terroristas de Irán como el Hezbolá están instauradas en el territorio venezolano amparadas en la gestión de Nicolás Maduro.

“Irán y Hezbolá tienen una sólida base de operaciones en Suramérica en alianza con la narcodictadura de Nicolás Maduro. Si fracasamos en Venezuela, representan una victoria para el terrorismo, la delincuencia transnacional organizada y el antisemitismo”, advirtió Almagro en Twitter.

El secretario general se presentó en la sede del Comité Judío Americano para recibir el premio de la democracia otorgado a la OEA por su lucha contra el terrorismo, el antisemitismo y las dictaduras. Por ello destacó el trabajo de la organización internacional por Venezuela.

“El antisemitismo es una cierta percepción de los judíos, que pueden expresarse como odio hacia los judíos. Manifestaciones retóricas y físicas del antisemitismo dirigidas hacia personas judías o no judías o sus propiedades, hacia las instituciones judías y las instalaciones religiosas”, definió la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto durante el acto.

.@TheIHRA adopted a definition of antisemitism, which as of today as Secretary General I make the official definition for the work of the @OAS_official. We ask every member state to adopt this definition as well #AJCGloFo @AJCGlobal pic.twitter.com/z52MnprkfO — Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) 4 de junio de 2019

.@TheIHRA: “Antisemitism is a certain perception of Jews, which may be expressed as hatred toward Jews. Rhetorical & physical manifestations of antisemitism directed toward Jewish or non-Jewish individuals &/or their property, toward Jewish institutions & religious facilities” pic.twitter.com/dNOaGDBd1y — Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) 4 de junio de 2019