Almagro: La CPI debe dar un paso adelante ante los crímenes en Venezuela

Luis Almagro, Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), sentenció este martes que la Corte Penal Internacional (CPI) debe interceder por los delitos de lesa humanidad que se han registrado en Venezuela.

"La Corte Penal Internacional debe dar un paso adelante ante los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Está en deuda con la justicia venezolana y debería moverse definitivamente", aseveró Almagro durante la presentación del nuevo informe de la violación de los derechos humanos en Venezuela, llevada a cabo por Tamara Sujú, abogada especializada el tema.

El secretario general junto a la abogada señalaron que el proceso de denuncia ante la CPI se encuentra en la segunda fase, en la que se recolectan la mayor cantidad de tertimonios y de informaciones al respecto para poder presentarlas ante la justicia internacional.

"Nos corresponde decidir lo que se debe hacer. Es necesario que la CPI reciba la denuncia. No hay dudas de las torturas en Venezuela son realizadas por actores públicos. No hay duda del vínculo de que el torturador con las acciones debido a la satisfacción con la que se notan que se han realizado", indicó la autoridad de la OEA.

Resaltó la importancia de llevar este procedimiento legal ante este ente para que ninguno de los casos quede impune a comparación de como lo han llevado a cabo las autoridades venezolanas.

"No hay dudas de los asesinatos de los manifestantes perpretados por las fuerzas del Estado venezolano. Se sabe que en la corte venezolana no hará justicia por los casos denunciados. Es por ello que estos casos deben llegar a la CPI, no deben quedar impunes", destacó Almagro.

Este martes, fue presentado el informe ante la OEA como parte de la actualización de los datos y denuncias de torturas que se han llevado a cabo en Venezuela, que han contado hasta 536 casos en la actualidad.

