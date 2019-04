Albert Rivera apoyará a venezolanos en España si llega a la Presidencia

Albert Rivera, presidente del partido español Ciudadanos, se comprometió este miércoles a apoyar la aprobación de un Estatuto de Protección Temporal para los venezolanos residentes en España y a denunciar a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional.

Rivera indicó, que aprobará el estatuto si accede a la Presidencia de España, durante un encuentro con simpatizantes de su partido realizado en Santa Cruz de Tenerife.

El líder de Ciudadanos, que previamente se había reunido con representantes de la colonia venezolana en Canarias, se mostró dispuesto a ayudarles desde el gobierno de España "en vez de arrastrar los pies" como a su juicio ha hecho hasta ahora el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez.

Ello ha provocado que "seamos los últimos en Europa" mirando a otro lado en el apoyo al presidente encargado, Juan Guaidó, "ayudando a los chavistas y no denunciando a Maduro".

Los venezolanos han venido a España no huyendo de un tsunami sino de un gobierno "corrupto que mata literalmente a los que discrepan de su tiranía" y por ello, argumentó, si Ciudadanos llega al Ejecutivo va a reconocer permisos de trabajo y derecho a los nacionales del país que residan temporalmente en terreno español.

Subrayó que desde un gobierno de su partido se impulsarían permisos de desplazamiento por el territorio, de residencia y de trabajo además de denunciar a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional y promover sanciones a los activos financieros "chavistas".

"Vamos a liderar en Europa sanciones para los que están ‘machacando’ al pueblo venezolano y lo primero será reconocer al embajador legítimo de Venezuela, el designado por Guaidó, y decirle a Maduro que se marche, porque ya no es el presidente", advirtió Rivera, quien insistió en plantar cara a una tiranía y no mirar a otro lado porque "el verdadero liderazgo de España en América no es el imperialismo, es la democracia y los derechos humanos.