El albergue improvisado que recibe a venezolanos en Colombia

En una casa de madera Martha Socorro Duque ofrece alojamientos a los venezolanos que de manera obligada tienen que pasar por Pamplona, municipio ubicado al norte de Santander, Colombia.

Donde antes había un carro ahora hay un albergue improvisado en el cual 20 personas duermen y se refugian del frío, reseñó La Opinión de Cúcuta.

“Es muy duro ver a las personas enrolladas en una sábana, en este frío”, dijo Duque, quien fuera de la casa tiene un fogón a leña donde prepara comida con las verduras que regalan algunas personas.

“Yo soy un ama de casa, no tengo trabajo, y no sé cómo he podido ayudar a tantísima gente… Es cuestión de tener la voluntad y unir esfuerzos”, precisó.

Los venezolanos que duermen en casa de Duque descansan y comen para emprender de nuevo el viaje hasta su destino.

“Me duele el corazón y el alma, que me toquen esta puerta y llegue una persona con un bebé, casi con hipotermia y no abrirle las puertas”, expresó Duque.

Duque estima que ha ayudado a más de 1.000 venezolanos y espera que las autoridades ayuden a solucionar la situación.

Leer reportaje completo en La Opinión