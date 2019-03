Agencia espacial venezolana discute “acuerdos de cooperación” con Rusia

Glavkosmos, filial de la Agencia Espacial Federal de Rusia, informó que discutieron con la Agencia de Actividades Espaciales de Venezuela (ABAE) sobre la posible cooperación entre ambos países.

"Roscosmos y Glavkosmos tuvimos una reunión con los colegas de ABAE. Presentamos las capacidades de nuestra industria espacial y discutimos la posible cooperación entre Rusia y Venezuela", indicó la filial en Twitter este miércoles.

Esta semana llegaron dos aviones rusos y 99 funcionarios militares con equipos debido a una serie de contratos de carácter técnico-militar.

"La presencia de especialistas rusos en territorio de Venezuela es regulada por el Acuerdo de Cooperación Técnico-Militar suscrito en mayo de 2001 por los gobiernos de Rusia y Venezuela y que fue ratificado en su momento por ambos países", dijo María Zajárova, portavoz rusa de Exteriores.

Meanwhile, Venezuela’s space agency is in Moscow “discussing possible cooperation agreements” with Russian NASA. Perhaps soon Russian cosmonauts can prepare for Mars landings in Venezuela: no water or electricity, and the economic collapse defies gravity. https://t.co/UbAbZUCYqf