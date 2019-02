La advertencia de Marco Rubio a los militares venezolanos

Marco Rubio, senador estadounidense por el estado de la Florida, aseguró que los simpatizantes de Nicolás Maduro que realicen hechos violentos en la frontera entre Brasil y venezuela serán llevados ante la justicia.

"La frontera ahora está ocupada por pandillas armadas pro-régimen. Miembros de la Asamblea nacional dentro del puesto de avanzada. Sabemos los nombres y las comunicaciones de esa pandilla monitoreadas. Se enfrentarán a la justicia por cualquier violencia", escribió Rubio en Twitter.

El senador indicó que el la comunidad fronteriza se viven momentos tensos y que los camiones con la ayuda humanittaria ya están en movimiento hacia la frontera.

El funcionario del gobierno de Donald Trump resaltó que los grupos armados han suplantado a los miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en varios cruces fronterizos.

Military outpost 10 km from Brazil- #Venezuela border now occupied by armed Pro-Regime gang (collectivo). Members of National Assembly inside the outpost. We know the names & have communications of that gang monitored. They will face justice for any violence #23F https://t.co/5AEq4exuRh