EE UU acusó al coronel Cristian Morales de dirigir la represión en Táchira

Marco Rubio, senador estadounidense por el estado de Florida, aseguró este sábado por la tarde que el coronel Cristian Morales es el líder de la represión en el estado Táchira.

“El coronel Cristian Morales está comandando la respuesta del régimen en Táchira con la ayuda de agentes cubanos. Sabemos quién eres y sabemos lo que estás haciendo”, afirmó Rubio en Twitter.

Funcionarios de los organismos de seguridad del Estado han reprimido a los ciudadanos que se encuentran en los puentes Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander y apoyan el ingreso de la ayuda humanitaria al país.

Juan Guaidó, presidente interino de la República, se reunió en Cúcuta, con Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos; Sebastián Piñera, presidente de Chile y Iván Duque, presidente de Colombia.

Maduro regime Col. Cristian Morales is commanding the Regime response in #Tachira with the help of Cuban agents. We know who you are & we know what you are doing. https://t.co/lcF1uB9NB4