La acusación de abuso sexual que tiene Donald Trump con columnista de EE UU

La escritora y columnista estadounidense E. Jean Carroll acusa al presidente Donald Trump de abuso sexual en un libro que será publicado próximamente.

Según la mujer, la violación habría ocurrido en la década de los 90 en el probador de una tienda de lujo, informa The New York Times.

Carroll (76), autora de la columna "Ask E. Jean" (Pregúntale a E. Jean) de la revista Elle, escribió What do we need men for?, donde narra los abusos y el maltrato que recibió de diferentes hombres a lo largo de su vida. Un extracto del volumen fue publicado ayer en New York Magazine.

En el volumen, la columnista cuenta que en 1995 o 1996 fue abusada por Trump en un probador de Bergdorf Goodman, una tienda de lujo. Ella cuenta que el día del abuso en un comienzo su encuentro con Trump fue amistoso. Se habían conocido una vez antes y él se acercó a pedirle que se probara la lencería que estaba considerando comprar como regalo. Una vez entraron al probador, relata Carroll, él la empujó contra la pared y la violó. Ella forcejeó y salió corriendo del lugar, por lo que el episodio no habría durado más de tres minutos.

La mujer escribe que después del ataque les contó lo sucedido a dos personas cercanas. Una de ellas es escritora de revista y le aconsejó denunciar, pero la otra, que se desempeña como presentadora de televisión, le dijo que no lo hiciera porque los abogados de Trump la iban a "enterrar". Finalmente, Carroll escribe que decidió no denunciar por temor a amenazas de muerte y a "ser arrastrada por el barro, ser despedida".

La reacción de Trump

Ante las acusaciones, Trump negó lo dicho por E. Jean y declaró ayer en un comunicado: "Nunca he conocido a esta persona en mi vida". No obstante, la publicación de la revista New York está acompañada de una foto en la que salen los dos en una fiesta en 1987. "Ella está intentando vender un libro nuevo, eso debería dejar clara su motivación. Debería ser vendido en la sección de ficción", añadió Donald Trump. "Señora Carroll y New York Magazine: ¿No hay fotografías? ¿No hay vigilancia? ¿No hay video? ¿No hay informes? ¿No había ningún empleado de la tienda cerca? Me gustaría dar las gracias a Bergdorf Goodman por haber confirmado que no tienen grabación de video de ese supuesto incidente, porque nunca ocurrió", aseguró Trump. Esta no es la primera vez que el actual presidente de Estados Unidos es acusado de conducta sexual inapropiada.

Cabe recordar que en la grabación Access Hollywood publicada por The Washington Post en 2016 se escucha a Trump (entonces candidato presidencial) alardear de haber agredido sexualmente a una mujer casada en conversación con el presentador de televisión Billy Bush. El diálogo ocurrió en 2005 cuando ambos se dirigían a filmar un capítulo de un programa de televisión (actualmente se llama Access).

En la cinta, Trump también dice: "Sabes, automáticamente me atrae lo bello, solo comienzo a besarlo. Es como un imán. Solo beso. Ni siquiera espero. Y cuando eres una estrella, te dejan hacerlo. Tú puedes hacer cualquier cosa (…) Agarrarlas de la vagina. Puedes hacer lo que sea". Las dos personas a las que Carroll les contó del ataque sexual confirmaron la información a The Times, pero pidieron resguardar sus nombres por temor a repercusiones negativas que pudieran resultar de la publicación del libro.

Entrevistada por el medio citado, la columnista declaró que decidió lanzar el libro porque sintió que era lo correcto. "Solo pensé, es hora, se lo debo a mis queridos lectores. No puedo mantener esta fachada", dijo. También admitió que se acuerda hasta de la ropa que llevaba el día del abuso, del shock que sintió y confesó que desde entonces no ha tenido relaciones sexuales con nadie más. "Quizás todo esto mató mi deseo de desear", dijo. En el libro Carroll no solo narra una supuesta violación perpetrada por Donald Trump, sino que también acusa a otros hombres poderosos de ataque sexual.