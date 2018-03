Actriz de Disney se incorpora a equipo de prensa de la Casa Blanca

Caroline Sunshine, actriz de Disney Channel, se convirtió este miércoles en la nueva integrante del gabinete de prensa de la Casa Blanca, que según medios locales, señalan que su puesto será asistente de prensa.

Sunshine, de 22 años, es conocida por ser una de las protagonistas de la serie Shake it up, que trata sobre bailarinas adolescentes, y que se transmitió entre 2010 y 2013.

La interprete anteriormente había sido becaria de la residencia presidencial antes de aceptar el nuevo puesto de trabajo y, durante la universidad, participó en el Instituto de Empresa Estadounidense y en el equipo del Model United Nations.

Former Disney Channel star Caroline Sunshine joins the White House press team as a press assistant https://t.co/xXQOhb0rEM pic.twitter.com/XPkjejvgba