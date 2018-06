El actor que interpreta a Chewbacca, de Star Wars, ayuda a Venezuela

Peter Mayhew, actor que interpreta a Chewbacca en La Guerra de las Galaxias, el fiel acompañante de Han Solo, se ha propuesto una misión: ayudar a la gente afectada por la crisis humanitaria en Venezuela.

The Peter Mayhew Foundation Challenge Coin run benefiting hungry kids in Venezuela will be ending soon. A $10 coin can get 200 kids a hot meal. Every bit helps. Cheers. https://t.co/VS3aanEkiF

A través de la fundación Peter Mayhew se ha puesto en marcha la campaña “Venezuela Benefit Coin 2018”, en la que se pueden donar desde 10 a 50 dólares que van a la ONG venezolana Ponte en sus Zapatos para ayudar a los menos favorecidos.

Por la donación se puede recibir una moneda conmemorativa ilustrada con motivo de Venezuela y el popular personaje de La Guerra de las Galaxias.

Recientemente la fundación también vendió una máscara de Chewbacca hecha a mano en Ebay, de las cuales 100 % de las ventas fueron destinadas a Venezuela.

Handmade Chewie Mask for sale on Ebay through the Peter Mayhew Foundation. 100% of the net proceeds from this auction will go to support our partners at Ponte En Sus Zapatos who are helping to feed hungry children in Venezuela. #chewbacca https://t.co/qF3TaTQaaQ