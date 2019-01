Absolución de Gbagbo genera debate sobre papel de la CPI

La absolución esta semana del ex presidente de Costa de Marfil Laurent Gbagbo por parte de la Corte Penal Internacional ha generado dudas sobre la estrategia de la Fiscalía y el papel de los jueces.

El juez presidente de la sala que absolvió a Gbagbo, Cuno Tarfusser, apuntó directamente a la Fiscalía el miércoles pasado, cuando calificó las evidencias presentadas por los investigadores como "excepcionalmente débiles", a pesar de que la acusación llevó a 82 testigos.

"Si no tienes por escrito las órdenes para cometer crímenes de guerra o de lesa humanidad, tienes que basarte en los testimonios", indicó el coordinador de la ONG Coalición por la CPI, William Pace. Algunos de ellos eran generales que obedecían las órdenes de Gbagbo durante la crisis de 2010 en Costa de Marfil, donde hubo 3.000 muertos, pero en La Hayase retractaron de lo dicho anteriormente a los investigadores de la Fiscalía.

Pace señaló como "controvertido" que los jueces que han absuelto a Gbagbo en primera instancia no hayan dado a conocer "el razonamiento de su decisión", pues la sentencia completa aún no se ha hecho pública. En cualquier caso, la Fiscalía ya ha dicho que presentará un recurso de apelación contra la decisión, por lo que los jueces mantendrán encarcelado al ex mandatario hasta al menos el 1º de febrero.

Desde su puesta en marcha en 2002, la Fiscalía de la CPI solo ha conseguido tres condenas por crímenes de guerra o de lesa humanidad.