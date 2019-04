Abrams: En la nueva Venezuela las decisiones se tomarán mediante elecciones

Elliott Abrams, encargado especial de Estados Unidos para Venezuela, indicó este jueves que después de que se lleve a cabo un cambio de gobierno, las decisiones en el país se tomarán de manera libre mediante elecciones.

“Yo estoy convencido de que el destino de Venezuela no es lo que está pasando. ¿Cómo sería una nueva Venezuela? Imagínensela como un país en el que usted puede pagar la cena con lo que tiene en el bolsillo, donde no haya apagones, donde los huevos no sean un lujo, donde haya señal 5G y donde las decisiones se tomen libre y democráticamente mediante elecciones”, dijo.

Abrams aseguró que luego de la salida de Nicolás Maduro del poder la recuperación se logrará con apoyo de la comunidad internacional.

“En el futro se invertirá para reconstruir el sistema agrícola, esta sería la base de una recuperación. Se va a requerir años para que el país vuelva donde estaba hace décadas pero Venezuela tiene las mayores reserva de petróleos y los venezolanos quieren trabajar por la recuperación. Eso se llevará a acabo cuando llegue un nuevo gobierno. Las decisiones las tomarán muchos, y el Estado de Derecho no será tomado por la fuerza”, agregó.

Abrams también señaló que los miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela tendrán participación política, debido a que se les respetará el derecho de mantener su posición.

"Creemos que el régimen de Maduro debe terminar para que Venezuela recupere la democracia y la prosperidad. Pero al igual que todos los ciudadanos del país, así como el PSUV tienen el derecho de desempeñar un papel en la reconstrucción de su país".

El encargado de Venezuela en el gobierno de Estados Unidos señaló que muy pocos países han visto tanta calamidad como la que hoy se vive en el país.

"Los venezolanos merecen escuchar nuestras opiniones no solo sobre la Venezuela de hoy, sino también sobre la de mañana. Muy pocos países han visto tal calamidad política, social y económica después de décadas de democracia y prosperidad. La transición no será fácil y de alguna forma la situación puede empeorar antes de que mejore, porque la economía se ha contraído 7%, pero la recuperación económica se logrará mediante estudios en diversas universidades del mundo. Estados Unidos no va a cesar su apoyo para Venezuela”, afirmó.

Aseguró que Maduro está destruyendo todo lo que dejó el fallecido presidente Hugo Chávez.