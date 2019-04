Abanico político se abre para que los españoles se olviden del bipartidismo

Los españoles amanecerán mañana con la inmensa tarea de definir el panorama político del país. Los comicios para elegir a los 350 diputados del Parlamento se realizarán en medio de un nuevo escenario: se abre el espectro político con 5 partidos en disputa, los tradicionales PSOE y PP, además de Ciudadanos, Unidas Podemos y VOX.

Ninguno de los estudios de opinión que se realizaron durante la campaña fue concluyente. Lo único que está claro es que el candidato del partido que obtenga más votos tendrá que establecer alianzas para poder formar gobierno.

Los electores inscritos son 37 millones, de los cuales un poco más de 2 millones residen fuera de España, de acuerdo con la oficina del Censo Electoral. Las elecciones se celebran con un año de adelanto y fueron convocadas por el actual presidente de gobierno, Pedro Sánchez (del PSOE), quien no pudo encontrar apoyo suficiente para aprobar el presupuesto nacional.

Sánchez asumió el cargo luego de que él mismo impulsara un voto de censura contra el presidente de entonces, Mariano Rajoy (del PP). Aunque para estos comicios llega como favorito (la última encuesta del diario El País afirma que podría obtener 30% de los votos), lo que dicen las encuestas es que no obtendrá los mínimos 176 diputados que necesita para que su partido forme solo el gobierno.

Serán necesarios entonces los pactos, y es allí cuando el panorama se pone interesante, pues muchos pronostican acuerdos entre organizaciones que tienen líneas políticas diametralmente opuestas. El propio Parlamento será muy fragmentado, con representaciones de los 5 partidos en disputa. También se elegirán 208 senadores, aunque es una instancia de bajo perfil que ha estado dominado por el PP desde 2011.

Los principales candidatos, además de Sánchez, son Pablo Casado, del PP; Albert Rivera, de Ciudadanos; Pablo Iglesias, de Unidas Podemos, y Santiago Abascal, de VOX.

Inestabilidad y extrema derecha

Periódicos españoles como El País han recogido la preocupación de varios sectores con respecto a la irrupción de la extrema derecha en las elecciones del domingo 28 y la inestabilidad política que puede quedar como resultado más importante de las votaciones.

La mayoría de los medios como Le Monde, Foreing Policy, The Finantial Times and The Economist llaman la atención sobre el efecto que tuvo la discusión del movimiento independentista catalán en el curso de la campaña. También alertan sobre el partido VOX, al que identifican con la xenofobia y el ultraderechismo populista.

Reseña El País: “El principal diario de Francia, Le Monde, también publica una tribuna de opinión en la que alerta del auge de Vox, un partido radical: ‘¿Qué ha cambiado? Sin duda el proceso de independencia catalana’, señala el diario para explicar el crecimiento que la mayoría de encuestas dan a esta formación nacionalpopulista. ‘Vox es también la única formación en España que aboga por la suspensión de las autonomías, por el retorno a un modelo de Estado unitario y la prohibición de los partidos independentistas”.

La campaña trató el tema catalán con bastante énfasis, pero muchos analistas consideran que Sánchez fue muy moderado en sus opiniones, mientras que el tema de la unión española y el fin de los nacionalismos estuvo en el centro del discurso de Abascal.

Con información de CNN en Español, El Comercio de Perú y El País de España