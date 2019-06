Sebastian Vettel: "Nos están robando la carrera"

"Nos están robando la carrera", expresó Sebastian Vettel, piloto de Ferrari, a través de la radio cuando le informaron que fue penalizado con cinco segundos luego de que regresó del césped a la pista, porque había perdido el control, y casi hace chocar a Lewis Hamilton, que pertenece a Mercedes Benz, contra el muro, y que gracias a la sanción ganó la carrera.

"En serio, es que no tenía dónde ir, no sabía dónde estaba Lewis, qué quería que hiciera, venía de la hierba y no tenía control del coche –argumentó el piloto–. No, no, así no; tienen que estar ciegos para ver que si me voy a la hierba no puedo hacer otra cosa que evitar irme contra el muro. Esto no es justo".

Sin embargo, Hamilton argumentó: "Esa es su opinión; yo tomé la curva de forma normal y no puedes volver a pista sin seguir la línea de carrera sino hacerlo de forma segura. Así son las carreras, aunque no sea la forma en te gusta ganar".

Vettel había salido de primero tras haber realizado el mejor tiempo en la pole. Sin duda, esto es un capítulo amargo en la carrera del alemán que estaba casi seguro de que iba a ganar esta carrera, lo que hubiera ocurrido si no lo penalizaban con esos cinco segundos.

