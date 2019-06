Max Verstappen, de Red Bull, ganó el Gran Premio de Austria

El piloto holandés Max Verstappen, de Red Bull, ganó este domingo el Gran Premio de Austria con agonía al pasar al ganador de la pole, Charles Leclerc, cuando faltaban dos vueltas para concluir la carrera en el Red Bull Ring, de Spielberg.

Verstappen, sin embargo, es investigado por la forma en que pasó al conductor de Ferrari en las últimas dos vueltas. Por otro lado, el conductor de Mercedes, Lewis Hamilton, terminó en el quinto lugar, sorpresivamente.

El caso más llamativo de esta carrera fue la del español Carlos Sainz, conductor de McLaren, por haber llegado en el octavo puesto luego de haber partido desde el último de la competición. El piloto fue penalizado para salir once puestos atrás, cuando en la pole cambió el motor y la caja de su monoplaza.

La próxima gran competición será el 14 de julio en el Gran Premio de Gran Bretaña, Inglaterra.

Con información de EFE

�� CLASSIFICATION - AUSTRIAN GRAND PRIX �� Verstappen takes Honda's first win since 2006 - although stewards are looking at his lap 69 pass for the lead #AustrianGP ���� #F1 pic.twitter.com/1EdjnShnB6

⚔️⚔️⚔️



After a fierce fight, this is how @Max33Verstappen took the lead from Charles Leclerc



The incident is under investigation, with both drivers summoned to the stewards#AustrianGP ���� #F1 pic.twitter.com/lju989gxFN