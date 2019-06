El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) se mostró "contentísimo" por haber logrado la victoria en el Gran Premio de los Países Bajos de MotoGP, en el circuito TT de Assen. Aseguró que fue "difícil, no fue fácil". Ya había cometido "varios errores en la curva uno", al intentar "frenar en los puntos de esta mañana (este domingo) y era complicado al haber cambiado el viento", dijo.

"Por fin el trabajo que hemos hecho se ha visto reflejado en la carrera, y desde la primera vuelta pensaba que podía ganar y por eso quería coger el liderato desde el principio y tirar, tirar y tirar", continuó Viñales.

"Sabía que tenía mi oportunidad. Me ha costado pasar a Marc (Márquez), porque en la recta nos sacaba bastante, pero una vez he encontrado mi pilotaje, y cuando he podido abrir un poco de hueco, he podido pilotar más a mi estilo, sin cerrar tanto la puerta y, así, he hecho mejores tiempos", explicó el piloto de Yamaha.

"Sabía que podía ganar la carrera la primera vez que me he colado, entonces me han sacado algo Fabio (Quartararo) y Marc, les he cogido en vuelta y media, así que sabía que tenía algo", reconoció.

No obstante, Maverick Viñales, con los pies en el suelo, recalcó que esta victoria no quiere decir nada: "En Alemania pasa cualquier cosa y ya no tenemos la buena base para la moto, así que si trabajamos bien, sabemos que sacamos el máximo provecho a la moto y podemos luchar por la victoria".

"Estamos haciendo un buen trabajo en Yamaha y que Fabio vaya rápido también nos motiva", explicó Viñales, quien reconoció lo siguiente: "Son momentos difíciles cuando sientes que puedes ganar, que tienes el potencial, la dedicación y la disciplina para ello y no lo consigues. Poder hacer un fin de semana perfecto ha sido espectacular".