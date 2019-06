Manuel Maldonado intentará seguir sumando puntos en la Fórmula 3

El piloto maracayero, primo hermano de Pastor Maldonado, Manuel Maldonado, buscará prolongar su seguidilla de nueve carreras consecutivas quedando dentro de los diez primeros puestos, y lograr la victoria en el trazado de Donington Park en la Fórmula 3 británica, en la cuarta fecha oficial del Campeonato 2019, que acogerá las X, XI y XII válidas de la histórica categoría monomarca.

“Donington es una pista exigente, veloz y sus sectores mixtos son complicados. Hay muchas variaciones de clima. Ya en los ensayos de este jueves, la mitad fue en lluvia y lo demás con el ambiente mejorando” dijo el aragüeño.

El piloto del Team Fortec Motorsports, esta ubicado en la sexta casilla de la tabla general con 125 puntos. Maldonado ha sumado en todas las carreras y presenta un balance de un tercer lugar, dos quintos, tres octavos, un noveno y un décimo puesto.

Cada escudería largará según los mejores tiempos, mientras que la tercera -a realizarse el domingo-, ordenará su partida según los segundos mejores cronos de cada piloto.

Entretanto, la segunda competencia de ese mismo día, tendrá la “regla de la grilla invertida”, es decir el orden de llegada de la primera, colocado al revés para la partida.

Los horarios serán los siguientes: X válida (sábado) 2:35 pm hora local (9:35 am Venezuela), XI válida: domingo 10:35 am local (5:35 am Ven) y la XII comenzará a las 4 pm (11:00 am Venezuela).