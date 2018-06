Leopoldo Gómez se alzó con el subcampeonato del Florida Trial Riders

El motociclista venezolano Leopoldo Gómez obtuvo el subcampeonato de la modalidad hare scrambles de la división Senior A en el certamen Florida Trial Riders.

El caraqueño, a bordo de una KTM de 450cc, enfrentó una prueba con condiciones climáticas adversas en la que escoltó a Barry McCarty, líder de la clasificación general y ganador del campeonato.

"Fue una jornada bastante intensa debido a que no pude participar en las primeras 3 válidas lo cual me obligó a correr de manera seguida el resto de las competencias sin poder descansar. Aparte, en la categoría A, el nivel es mucho más intenso, las carreras son más largas y al principio me costó agarrar el ritmo. Afortunadamente logré adaptarme rápido y pude meterme en la pelea. Este segundo lugar en el campeonato más el resultado del año pasado, me dan mucha confianza y motivación para la campaña que viene", aseguró.

El caraqueño culminó una exitosa campaña con siete podios de 11 posibles en el circuito estadounidense, luego de haberse alzado con el premio de la clase VetB en la temporada 2016 - 2017.

