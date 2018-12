Lance Stroll será el compañero de Sergio Pérez en Force India

El canadiense Lance Stroll será el compañero del mexicano Sergio ·Checo" Pérez en el equipo Force India de la Fórmula 1 para 2019.

Force India confirmó este viernes en un comunicado que Stroll, de 20 años de edad, completará su formación titular, junto con el "Checo", luego de alcanzar "un acuerdo a largo plazo".

La llegada del canadiense, según apuntó Otmar Szafnauer, el director de Force India, brinda al equipo "una línea emocionante, por la perfecta combinación de juventud, talento y experiencia".

De esta forma, Stroll sustituye en el equipo al francés Esteban Ocon.

"Será el inicio de un viaje emocionante en mi carrera en la Fórmula Uno. Estoy deseando trabajar junto a un equipo exitoso y con una gran cultura. Deseo aprovechar esta oportunidad", apuntó el canadiense.

