Jorge Lorenzo no se fía y dice que descartar a Márquez sería estúpido

El español Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP18), que fue segundo en el Gran Premio de la República Checa de MotoGP en el circuito de Brno, no se fía del líder del mundial, su compatriota Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), y sobre la carrera de Austria señaló que "puede pasar de todo, pero descartar a Márquez, a los demás tampoco, pero sobre todo a él, en la lucha hasta el final, sería estúpido".

"El año pasado la Repsol Honda ya dio un paso en lo que se refiere al motor respecto a 2016, cuando perdía mucho en aceleración y en velocidad, y este año ha hecho otro paso; en velocidad no hay mucha diferencia como había hace dos años, cuando eran 10 ó 12 km/h.", recordó Jorge Lorenzo sobre el trazado austríaco, en donde el pasado año ya peleó por la victoria por primera vez.

UN circuito para Ducati. "El año pasado en Misano estuve a punto de ganar. Sólo toca ganar, ¿no? Y si no es un fracaso", comentó en tono irónico Lorenzo, quien agregó: "no me han fichado para ganar (sonrisas), pero Austria es un circuito teóricamente para la Ducati y si hay que elegir uno entre los diecinueve grandes premios ese es Austria, pero dependemos del tiempo.

Si el domingo llueve cambia la historia". En cuanto a los test realizados en Brno, Jorge Lorenzo resaltó: "lo más importante fueron los dos chasis, el chasis que está utilizando Dovizioso en las últimas carreras, que no pude probar bien a partir de Assen y que con calma lo pude probar el lunes; pero no cambia mucho, y Dovizioso hizo lo contrario, probó el que utilicé yo, para estar seguro, y no cambia mucho, la verdad".

Y, sobre el campeonato y su clasificación, Jorge Lorenzo fue claro: "si puedo acabar delante de Dovizioso querrá decir que estoy una posición más adelante en la clasificación. Sería positivo ser el primer piloto de Ducati, pues es mejor que no serlo, pero a partir de ahí prefiero terminar segundo el campeonato, sea con quien sea, en el caso de que sea imposible coger a Márquez, que parece muy difícil".