Jean Todt: “Vi la carrera con Michael Schumacher en su casa de Suiza”

Jean Todt, presidente de la Federación Internacional de Automóvil, FIA, comentó que el ex piloto Michael Schumacher se encuentra progresando y que vieron El Gran Premio de Alemania en la casa del Kaizer en Suiza.

“Siempre soy cuidadoso con este tipo de declaraciones, pero es cierto. Veo las carreras con Michael Schumacher en su casa de Suiza. Michael está en las mejores manos y está bien cuidado en casa”, expresó Todt al Daily Mail.

Schumacher celebró su cumpleaños con familiares y amigos. A pesar de que no ha mejorado por completo, no pasó el día postrado en una cama como estaba hace ocho meses.

“Su familia está luchando muchísimo y obviamente nuestra amistad no puede ser lo que una vez fue, simplemente porque no hay la misma comunicación que antes. Pero él sigue luchando, y su familia también”, expresó el ex jefe de Ferrari.

El ganador de siete títulos de Fórmula 1 sufrió un accidente de esquí el 29 de diciembre de 2013, que lo dejó en estado crítico, y un derrame cerebral a consecuencia del golpe.