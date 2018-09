FIM retiró licencia de Romano Fenati tras gesto antideportivo

La Federación Internacional de Motociclismo (FMI) anunció este viernes que retiró hasta el año que viene la licencia del italiano Romano Fenati, quien había tocado el freno de un adversario durante el Gran Premio de San Marino.

El piloto de Moto2 había sido convocado el martes en la sede de la FIM en Mies, Suiza.

"Tras hablar con el piloto y sus representantes, la FIM decidió retirar la licencia de Fenati hasta fin de año", comunicó el organismo.

La FIM acotó que el piloto podrá optar a una nueva licencia para la temporada 2019 si cumple con las condiciones del reglamento.

Fenati, de 22 años de edad, había apretado el freno de su compatriota Stefano Manzi en plena recta durante el GP de San Marino, el pasado 9 de septiembre. Un peligroso gesto que dio la vuelta al mundo en las redes sociales.

El italiano, primero suspendido por dos carreras y después despedido por su equipo, el Marinelli Snipers Team, presentó sus disculpas "al mundo del deporte", al día siguiente de su acción.

"No debí haber respondido a una provocación", explicó Fenati. "Se ha dado una imagen horrible de mí y de mi deporte. Yo no soy así y la gente que me conoce lo sabe", agregó.

Unas vueltas antes de su acción, las dos motos se habían tocado cuando Manzi adelantó a Fenati, apurando por el interior. Los dos pilotos se salieron de la pista, pero sin caerse, cuando peleaban por la 12º posición, y perdieron varias plazas en la clasificación.