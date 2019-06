Fernando Alonso ganó las 24 horas de Le Mans y el Mundial de Resistencia

El Toyota N.8 de Fernando Alonso, Kazuki Nakajima y Sébastien Buemi ganó este domingo la 87ª edición de las 24 Horas de Le Mans tras una lucha fratricida con el Toyota N.7 de José María "Pechito" López, Kamui Kobayashi y Mike Conway, que finalizó de segundo.

Un pinchazo de este último a una hora de la llegada, tras salir desde la "pole" y haber dominado durante casi toda la carrera, ofreció un segundo éxito consecutivo a Alonso, que también se proclamó campeón del Mundial de Resistencia (WEC) con sus compañeros tras esta victoria.

El argentino "Pechito" López, que conducía el vehículo N.7 y parecía tener la carrera atada, tuvo que detenerse para cambiar un neumático pinchado y perdió los minutos de ventaja que tenía sobre el otro vehículo de la escudería japonesa, manejado por Nakajima, que aprovechó para ponerse al frente.

Incluso con las últimas paradas en "boxes", el N.8 se llevó la prueba con unos quince segundos de ventaja al final de las 385 vueltas de la carrera.

Alonso, Buemi y Nakajima ya ganaron las 24 Horas de Le Mans el año pasado por delante precisamente de "Pechito", Kobayashi y Conway, que buscaban este domingo su primera victoria en esta legendaria prueba de resistencia del automovilismo.

Además también fueron campeones en la clasificación de pilotos del Mundial de Resistencia 2018/2019, luego de que Toyota asegurara el campeonato de constructores en la prueba anterior, disputada en mayo en Spa (Bélgica).

Le Mans' trophy needs the whole @Toyota_Hybrid team to be raised! Hard work always pays off! Congrats! ��#WEC #LEMANS24 #SuperFinale pic.twitter.com/3UipT555zF