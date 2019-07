Álex Márquez, victoria en Alemania y líder del Mundial de Moto2

El español Álex Márquez (Honda) se apuntó este domingo el Gran Premio de Alemania de Moto2 en el circuito de Sachsenring (3,7 km) y recuperó el liderato del Mundial por delante del suizo Thomas Lüthi.

El hermano del cinco veces campeón del mundo en MotoGP Marc Márquez se había llevado la pole el sábado, pero no se colocó primero en la carrera hasta la quinta vuelta, cuando comenzó a abrir brecha con sus rivales.

Es la 4ª victoria esta temporada para el español de 23 años, que se cayó en la anterior carrera en Holanda.

"Me sentí bien desde el principio. Mi salida fue mala pero luego he vuelto y he podido abrir una buena distancia", declaró el catalán al término de la carrera.

Márquez quedó por delante del sudafricano Brad Binder (KTM) y del local Marcel Schrotter (Kalex). El español Iker Lecuona (KTM), que peleó hasta los últimos metros por un puesto en el podio, se fue al suelo poco antes de cruzar la meta.

De su lado Lüthi (Kalex) finalizó 5º luego de recibir una sanción durante la carrera y desciende al segundo lugar del Mundial, a 8 puntos de Márquez.

Clasificación de la carrera de Moto2 del Gran Premio de Alemania:

1. Álex Márquez (ESP/Honda) las 28 vueltas en 39:35.101 (155,7 km/h de media)

2. Brad Binder (AFS/KTM) a 1.208

3. Marcel Schrotter (GER/Kalex) a 1.630

4. Fabio Di Giannantonio (ITA/Speed Up) a 4.116

5. Thomas Lüthi (SUI/Kalex) a 5.191

Nuevo récord de vuelta: Álex Márquez 1:24.317 (156,7 km/h de media)

- Clasificación del Mundial de Moto2 después de 9 carreras:

1. Álex Márquez (ESP/Honda): 136 puntos

2. Thomas Lüthi (SUI/Kalex): 128

3. Augusto Fernández (ESP/Kalex): 102

4. Lorenzo Baldassarri (ITA/Kalex): 97

5. Jorge Navarro (ESP/Speed Up): 97

6. Marcel Schrotter (GER/Kalex): 97