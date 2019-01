Mike Pompeo reiteró el apoyo de su gobierno a la presidencia de Juan Guaidó

Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, reiteró este miércoles su reconocimiento a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y el compromiso de su gobierno a brindar ayuda humanitaria a Venezuela

“Me hago eco del reconocimiento del Presidente Trump del gobierno interino de Juan Guaidó, nuestro compromiso con la asistencia humanitaria y el apoyo total de los Estados Unidos a los esfuerzos del pueblo venezolano por restaurar la democracia en su país”, publicó Pompeo en Twitter.

El funcionario norteamericano hizo un llamado a las fuerzas armadas para que cumplan con su rol de proteger a todos los venezolanos.

“Mientras los venezolanos demandan la democracia hoy, hacemos un llamado a las fuerzas militares y de seguridad de Venezuela para que protejan a todos los venezolanos, así como a los ciudadanos estadounidenses y extranjeros”, añadió.

I echo President Trump’s recognition of @jguaido ’s interim government, our commitment to humanitarian assistance, and the United States’ full support of the Venezuelan people’s efforts to restore democracy in their country. #EstamosUnidosVE https://t.co/T3URidx941

#Maduro’s repression continues. As Venezuelans demand democracy today, we call on the Venezuelan military and security forces to protect all Venezuelans, as well as U.S. and foreign citizens. We stand with the people of #Venezuela. #EstamosUnidosVE #TúTambiénTienesRazones pic.twitter.com/2tiP0cvWlu