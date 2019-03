Mike Pompeo: No hay comida, no hay medicinas, ahora no hay electricidad

Luego de que se produjera un apagón que afectó al menos 23 estados de Venezuela, el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, señaló que en el país no hay alimentos, medicamentos ni electricidad.

"No hay comida. No hay medicinas. Ahora no hay electricidad. Lo próximo, no habrá Maduro", escribió el funcionario de la Casa Blanca en su cuenta de Twitter.

Aseguró que las políticas de Maduro no traen más que oscuridad.

Pompeo manifestó que el apagón no se debe ni a Estados Unidos ni Colombia, Ecuador, Brasil, Europa ni ningún otro lugar. "La escasez de energía y el hambre son el resultado de la incompetencia del régimen de Maduro", lanzó.

The power outage and the devastation hurting ordinary Venezuelans is not because of the USA. It’s not because of Colombia. It’s not Ecuador or Brazil, Europe or anywhere else. Power shortages and starvation are the result of the Maduro regime’s incompetence.