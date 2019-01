Mike Pence se reunió con diplomáticos designados por Guaidó

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, sostuvo una reunión este martes con el encargado de negocios designado por el presidente interino Juan Guaidó en EE UU, Carlos Vecchio, y Julio Borges, dirigente del partido Primero Justicia y designado por la Asamblea Nacional como representante ante el Grupo de Lima.

"Honrado de recibir a los embajadores Carlos Vecchio, Julio Borges y a dirigentes del gobierno libre de Venezuela en la Casa Blanca. Estados Unidos se mantiene firmemente con la Asamblea Nacional y el gobierno del presidente Juan Guaidó. Estamos comprometidos con la restauración de la democracia en Venezuela a través de elecciones libres y justas", expresó Pence en Twitter.

Los representantes diplomáticos designados por Guaidó mantuvieron también un encuentro con senadores demócratas y republicanos del Congreso estadounidense.

Vecchio aseguró, durante una rueda de prensa, que se conversó sobre la entrada de la ayuda humanitaria a Venezuela.

"En las próximas horas, vamos a estar anunciando cómo sale la ayuda humanitaria, cuándo llega y de qué se trata la ayuda humanitaria", dijo Vecchio en declaraciones a la prensa horas después de reunirse con Pence y a la salida de otro encuentro con legisladores.

Con información de Efe

Honored to welcome Amb. @CarlosVecchio, @JulioBorges & leaders of the free gov't of Venezuela to @WhiteHouse. The US strongly stands w/ the Venezuelan Nat'l Assembly & the gov't of Pres @Jguaido. We are committed to seeing democracy restored to VZ through free & fair elections. pic.twitter.com/bFSjSrMTsy