Mike Pence reiteró el apoyo de EE UU a Guaidó

Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, reiteró este sábado el apoyo del gobierno del presidente Donald Trump a Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela.

Pence señaló que los venezolanos tomaron una postura orientada hacia la libertad y la ayuda humanitaria. “Estamos con ustedes”, indicó.

El vicepresidente de EE UU señaló que Venezuela lucha por su libertad y destacó que el gobierno de Trump los apoya.

“Juan Guaidó y todo el pueblo de Venezuela tomaron una postura por la libertad y el socorro humanitario: estamos con ustedes. Estamos contigo. Como Donald Trump dijo: ‘el pueblo de Venezuela está de pie por la libertad y la democracia, y Estados Unidos está de pie a su lado’ ¡Vayan con Dios!”, indicó en Twitter.

To @jguaido & all the people of Venezuela taking a stand for freedom & humanitarian relief: Estamos con ustedes. We are with you. As @POTUS said: ‘The people of Venezuela are standing for freedom and democracy, and the USA is standing right by their side.’ ¡Vayan con Dios!