Mike Pence: Nicolás Maduro debe irse

Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, aseguró este martes Nicolás Maduro ha realizado actos desesperados para mantenerse en el poder.

"Convirtiendo a los militares en su propio pueblo, niños hambrientos, quemando ayuda humanitaria, y deteniendo a los periodistas. Los actos desesperados de un tirano aferrándose al poder con violencia e intimidación. El mundo libre no lo soportará. Maduro debe irse", escribió Pence en Twitter.

El vicepresidente estadounidense se reunió el lunes con Juan Guaidó, presidente interino, durante la reunión del Grupo de Lima en Bogotá, Colombia, en donde se conversó sobre la situación que atraviesa el país.

"Nosotros intensificaremos nuestro trabajo, estamos identificando nuevas áreas en la frontera donde podemos brindar asistencia adicional al pueblo de Venezuela. Estados Unidos brindará 56 millones de dólares adicionales para responder a nuestros aliados en la región a medida que ayudan al pueblo venezolano que huyen del régimen de Nicolás Maduro", indicó Pence.

Asimismo, el funcionario del gobierno de Donald Trump calificó de inadmisible que se bloqueara el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela.

Turning the military on his own people, starving children, burning humanitarian aid, & detaining journalists – the desperate acts of a tyrant clinging to power with violence & intimidation. The free world will not stand for it. Maduro must go. https://t.co/vZ2fPNEuJ4