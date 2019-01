Mike Pence: “La juramentación del dictador Maduro es una farsa”

Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, aseguró que el acto de juramentación de Nicolás Maduro, a quien calificó como un dictador, fue “una farsa”.

Agregó que el país norteamericano no reconoce los resultados de las elecciones del 20 de mayo de 2018, las cuales, asegura, fueron robadas.

“La inauguración del dictador Maduro es una farsa. Los Estados Unidos no reconocen el resultado ilegítimo de una elección robada”, señaló vía Twitter.

Además, dijo que Estados Unidos se mantendrá junto al pueblo venezolano y contra Maduro hasta que haya libertad y democracia en Venezuela.

“Seguiremos parados con el pueblo de Venezuela y contra el corrupto régimen de maduro hasta que la libertad y la democracia prevalezcan en Venezuela”, aseveró.

Dictator Maduro’s inauguration is a sham. The US does not recognize the illegitimate result of a stolen election. We'll continue to stand w/ the people of Venezuela & against Maduro’s corrupt regime until freedom & democracy prevail in Venezuela! #Libertad https://t.co/Pa1zUnu5eq