Mike Pence: Intimidaciones de Maduro no serán toleradas por EE UU

Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, aseguró este jueves que el gobierno de Donald Trump no tolerará el arresto o la intimidación de los funcionarios del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, luego de la detención de Roberto Marrero, director del gabinete de la Asamblea Nacional venezolana.

"Estados Unidos exige la inmediata liberación de Roberto Marrero. No toleraremos la intimidación a los funcionarios del legítimo gobierno de Venezuela por parte de Nicolás Maduro. Los responsables de ello tendrán que responder", indicó Pence por Twitter.

También Guaidó denunció este jueves el secuestro de Marrero, por parte de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. "Secuestraron a Roberto Marrero, jefe de mi despacho. Él denunció a viva voz que le sembraron dos fusiles y una granada; se lo dijo al diputado Sergio Vergara, su vecino. Desconocemos su paradero. Debe ser liberado de inmediato", escribió Guaidó en Twitter.

En el curso de la mañana se difundieron imágenes y videos de la vivienda de Marrero luego de ser allanada. En el material, publicado en las redes sociales, se observó que las camas quedaron deshechas y los objetos y el mobiliario fueron esparcidos por el suelo.

Instancias internacionales como la oficina de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas y el Grupo de Lima condenaron el allanamiento y el secuestro del político venezolano. Representantes de los gobiernos de Colombia, Panamá, Chile y Perú rechazaron los métodos de los organismos de seguridad venezolanos para amedrentar a los dirigentes cercanos a Guaidó.

The United States calls for the immediate release of Roberto Marrero, Chief of Staff to Venezuelan Interim Pres @JGuaido. We will not tolerate Maduro’s imprisonment or intimidation of the legitimate govt of Venezuela. Those responsible will be held accountable. #ReleaseMarreroNow https://t.co/xVLZdCFcM3