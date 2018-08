Rodrigo Agudo, asesor alimentario de la Federacion Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga), dijo este miércoles que los precios de los rubros indicados en la Gaceta Oficial este miércoles no cubren los precios de producción, debido a que cambian todos los días.

Agudo señaló que en ningún lado el gobierno dijo que reguló los precios e indicó que solo compromete a las 35 empresas que firmaron: "Si yo no firme y no cumplo, no estoy rompiendo la ley", así lo reseñó Unión Radio.

Además, indicó que se debe rescindir de la Gaceta Oficial, pues es muy díficil su cumplimiento. "El que va a producir, no va a poner esos precios y el que la quiere obedecer, preferirá no producir".

El asesor alimentario de la Fedenaga afirmó que las decisiones del gobierno son, a su juicio, netamente políticas debido a que pretenden que los ciudadanos crean que el gobierno se preocupa por ellos, mientras ahoga el aparato productivo.

También explicó que lo publicado en la Gaceta solo agudiza la crisis y no es una solución.

"El Ejecutivo debe tener la disposicion de entendimiento para concertar con el sector privado y la Academia un plan de recuperación del pais. El gobierno tiene que dejar de hacer lo que no sabe hacer. Todas las empresas del Estado están quebradas, no sabe ser empresario. Debe darle apoyo a las empresas, esa es la obligación", puntualizó.

Con información de Unión Radio