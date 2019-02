El mensaje que le envió el hijo de Mike Pence a los venezolanos

John Pence, hijo del vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence, envió este viernes un mensaje a los venezolanos para asegurarles que su país está comprometido con la libertad y la democracia de Venezuela.

“Los Estados Unidos están con ustedes, estamos con Venezuela. Estamos rezando para que puedan lograr conseguir vivir en democracia y libertad”, indicó Pence en un video publicado en Twitter.

El hijo del funcionario norteamericano indicó que el eslogan del gobierno de Donald Trump America First (América Primero) no implica que Estados Unidos permanezca al margen de los conflictos del resto de los países del continente.

“América primero no significa América sola, recuerden que el presidente Trump y el vicepresidente Pence y todos los Estados Unidos están con ustedes”, aseguró.

