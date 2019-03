Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos (EE UU), le envió un mensaje a los venezolanos para asegurarles que su país está de su lado.

Además, señaló que la nación norteamericana está preparada para brindarle ayuda humanitaria a la población.

“Tengo un mensaje para los venezolanos: los ciudadanos americanos están con ustedes. Estamos preparados para darles la ayuda humanitaria que necesitan, como comida o medicinas”, comentó en un video difundido por la cuenta de Twitter de la Casa Blanca.

Además, ratificó que trabajarán junto a los países de la región para garantizar la democracia en Venezuela. Desatacó que para lograr tal fin necesitan trabajar de la mano con los venezolanos y de Juan Guaidó, presidente interino del país.

“Trabajaremos con Brasil, Colombia y todos los países de la región que entienden su posición y que entienden que Venezuela tiene una larga, profunda y rica historia que tenemos que recuperar. Los americanos estamos determinados a ayudarlos a conseguir ese objetivo. Con su ayuda y con la del presidente interino Juan Guaidó podemos hacer buenas cosas por Venezuela juntos”, finalizó.

