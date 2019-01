Marco Rubio solicitó expulsión de diplomáticos de Maduro de EE UU

Marco Rubio, senador por el estado de la Florida, instó al Departamento de Estado de Estados Unidos a que expulse a los diplomáticos de Nicolás Maduro del territorio estadounidense.

“He instado al Departamento de Estado a expulsar a todos los diplomáticos de Maduro en los Estados Unidos”, escribió Rubio en su Twitter.

El senador pidió al Departamento que se reconozcan a los embajadores designados por el parlamentario Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela.

Rubio aseguró que Maduro inició una pelea con la comunidad estadounidense y que no tiene "ninguna posibilidad" de ganarla. Además, indicó que hay medidas económicas más impactantes entre las opciones a tomar por Estados Unidos en contra de Maduro.

Asimismo, resaltó que "todas las opciones están sobre la mesa" si Maduro decide utilizar la violencia en el país.

