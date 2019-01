Marco Rubio al Sebin: Reconsideren el plan que tienen para mañana

Marco Rubio, senador del condado de Florida en Estados Unidos, envió este martes un mensaje a los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

El senador instó a los funcionarios a reconsiderar un presunto plan que estarían pensando implementar este miércoles.

“Funcionarios del SEBIN en Venezuela debería reconsiderar el plan que tienen para mañana antes de que sea muy tarde”, publicó Rubio en Twitter.

Añadió que de concretarse el plan que estarían maquinando, en el Sebin, cruzarán una línea que provocará una respuesta para la cual no estarán preparados.

“Están a punto de cruzar una línea que disparará una respuesta que, créanlo, ustedes no están preparados para enfrentar. Todavía están a tiempo de evitarlo”, agregó.

Para este miércoles la Asamblea Nacional de Venezuela convocó a diversas marchas en toda Venezuela en rechazo a Nicolás Maduro.

#SEBIN officials in #Venezuela should reconsider the plan they have for tomorrow before it’s too late.



You are about to cross a line & trigger a response that believe me you are not prepared to face.



You still have time to avoid this.