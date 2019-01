Marco Rubio: El Sebin es controlado por opresores cubanos

Marco Rubio, senador estadounidense de Florida, aseguró este domingo, luego de la detención del presidente de la Asamblea Nacional, que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) es dirigido por “opresores” enviados desde Cuba.

“El líder legítimo de Venezuela, Juan Guaidó, fue secuestrado por las fuerzas de inteligencia de Maduro hoy y más tarde liberado. Esta agencia es controlada y dirigida por opresores experimentados enviados por Cuba y tipo de tácticas son métodos de libros de texto utilizados por el régimen cubano”, escribió el senador en su Twitter.

Guaidó fue detenido en la autopista Caracas - La Guaira cuando se dirigía a un cabildo abierto que se realizó en Caraballeda, estado Vargas.

Luego de su liberación, diversos diplomáticos y gobiernos, como Argentina, Chile, Perú y Costa Rica, han expresado su rechazo a lo ocurrido.

The legitimate leader of #Venezuela was abducted by Maduro intelligence forces today & later released. This agency is controlled & directed by experienced oppressors sent by #Cuba & these kinds of tactics are textbook methods used by Cuban regime. https://t.co/icWgTH9c4g