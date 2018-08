Marco Rubio: Régimen de Maduro se ha convertido en una amenaza para EE UU

Marco Rubio, senador del estado de Florida en Estados Unidos (EE UU), indicó este miércoles que el régimen de Nicolás Maduro se ha convertido en una amenza para la región e incluso para su país.

Durante una entrevista ofrecida en Univisón, Rubio explicó que las Fuerzas Armadas de EE UU "solamente se utilizan en caso de amenaza de seguridad nacional".

Informó que sostuvo una reunión con el asesor de seguridad nacional del presidente Trump, Jonh Bolton, en la que hablaron sobre Venezuela.

"Hablamos un poco sobre este tema sin hablar sobre estrategias, ni voy a divulgar cosas específicas. Lo que te puedo decir es que Maduro es un gobierno que apoya a narco traficantes a guerrilleros y a grupos terroristas que estan amenazando la estabilidad de la región", dijo el senador.

#URGENTE @marcorubio a @Univision23 "Siempre le he apostado a una salida pacífica y no militar para Venezuela pero las circunstancias han cambiado".

Le dijo a mis colegas que @realDonaldTrump no avisará si decide actuar contra Nicolás Maduro. pic.twitter.com/DImr4o2dJK