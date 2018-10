Marco Rubio: “El régimen debe liberar a todos los presos políticos”

Marco Rubio, senador de Estados Unidos, señaló que el gobierno de Venezuela debe liberar a los presos políticos, entre los que se encuentra Juan Requesens, diputado a la Asamblea Nacional, quien este jueves cumplió 72 días detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en El Helicoide.

“Hoy se cumplen 72 días desde que el régimen de Maduro capturó arbitrariamente al diputado Juan Requesens. El régimen debe liberar a todos los presos políticos, Maduro y sus secuaces son responsable del bienestar de todos los presos”, escribió Rubio en su Twitter.

Juan Guillermo Requesens, padre del parlamentario, señaló que el gobierno es responsable de la integridad de su hijo.

“72 días del secuestro de mi hijo. No han dejado a abogados asistirle. Régimen responsable de su integridad. Libertad para él y resto de presos políticos. Fuerza hijo, te amo”, expresó el padre del diputado.

Requesens fue detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional por estar presuntamente vinculado al “atentado” en contra del presidente Nicolás Maduro.

Today marks 72 days since the #Maduro regime arbitrarily detained opposition leader @JuanRequesens. The regime must free all political prisoners, Maduro and his cronies are responsible for the welfare of ALL prisoners. pic.twitter.com/cyZ9FvP4IA