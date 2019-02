Marco Rubio a militares: Ahora es el momento, mañana será demasiado tarde

Marco Rubio, senador del condado de Florida en Estados Unidos, instó a los cuerpos militares a unirse a las acciones de la ciudadanía en contra de Nicolás Maduro, quien alistó y armo a varios agentes a atacar a los civiles en las actividades de calle para este sábado.

"Líderes militares de Venezuela, el momento histórico ha llegado. En las próximas horas ustedes, inspirados por el ideal y acción de Bolívar, pueden defender la dignidad del pueblo Venezolano y de su patria. Ahora es el momento, mañana será demasiado tarde", sentenció Rubio mendicante su Twitter.

Posteriormente, indicó que Maduro preparó a grupos terroristas y pandillas para atacas a los civiles desarmados que participen en las acciones de de calle convocadas para este sábado.

"En las últimas horas, se han registrado movimientos por parte del régimen de Nicolás Maduro, quien alistó a pandillas y a grupos terroristas vestidos como civiles para robar y atacar a quienes estén desarmados. Nadie en la oposición está armado. Cualquier violencia en horas venideras provendrá del régimen", aseveró el senador.

ALERT:

Over the last few hours seeing movements underway by #MaduroRegime to use Pro-Regime gangs & narco-terror group ELN, dressed as civilians, to steal aid & attack unarmed civilians. No one in opposition is armed. Any violence in hours to come will be from the regime. #23F