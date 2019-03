Marco Rubio: Maduro sigue traficando droga a EE UU con apoyo de Cuba

Marco Rubio, senador estadounidense por el estado de Florida, aseguró este sábado que Nicolás Maduro continúa traficando drogas a los EE UU con el apoyo de Cuba.

“El régimen de Maduro continúa aterrorizando a los venezolanos, traficando drogas a los EE UU y creando una crisis migratoria para toda la región. No podrían hacer esto sin el apoyo del régimen en Cuba”.

En una publicación que realizó en su cuenta de Twitter, también agregó que Cuba "enfrentará las consecuencias”.

Rubio ha acusado a funcionarios del oficialismo de estar vinculados con el tráfico de drogas. En una oportunidad señaló a Diosdado Cabello de ser el "Pablo Escobar de Venezuela" por estar presuntamente relacionado a un cartel.

The @MaduroRegime continues to terrorize the people of #Venezuela, traffic drugs into the U.S. & create a migratory crisis for the entire region. They could not do this without support from the regime in #Cuba.



Now the #CubanRegime will face the consequences.