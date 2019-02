Marco Rubio, senador estadounidense por el estado de Florida, aseguró la tarde de este miércoles que 411 funcionarios militares venezolanos se han puesto a disposición del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.

Rubio indicó que 85 miembros del cuerpo castrense decidieron abandonar a Nicolás Maduro en las últimas 24 horas.

Además, denunció la presencia de organismos de seguridad enviados por Maduro a la frontera colombo-venezolana, que permanece cerrada desde el pasado 23 de febrero, cuando se intentó ingresar la ayuda humanitaria ubicada en el centro de acopio de Cúcuta.

"Cuatro días después del uso de fuerza letal en contra de civiles desarmados que cargaban insumos, el régimen de Maduro continúa las provocaciones enviando fuerzas de seguridad a la frontera con Colombia", advirtió Rubio.

El gobierno de Estados Unidos solicitará ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas que se realicen elecciones en Venezuela con la presencia de observadores internacionales y de acuerdo a estándares democráticos globales.

