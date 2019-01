Marco Rubio a Maduro: No empieces una pelea que no puedes ganar

Marco Rubio, senador del condado de Florida en Estados Unidos, recomendó este martes a Nicolás Maduro no iniciar una “pelea” con Estados Unidos debido a que, a su juicio, no tiene chance de ganar.

“Si el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, todavía tiene algún amigo debería aconsejarle lo siguiente: no empieces una pelea que no tienes ninguna posibilidad de ganar y no empieces una pelea con alguien que ha demostrado que tomará acciones más allá de lo que nadie pensó posible” publicó Rubio en Twitter.

El comentario del senador estadounidense se produce luego de que Nicolás Maduro ordenara una revisión “total” de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos.

"Nunca antes un funcionario del más alto nivel había salido a nombre de su gobierno a decir que en Venezuela la oposición debe derrocar al gobierno como sea", afirmó Maduro en alusión a un video publicado por el vicepresidente de EE UU, Mike Pence.

