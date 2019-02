Marco Rubio: Si los que rodean a Maduro hacen algo estúpido, están listos

Marco Rubio, senador del condado de Florida en Estados Unidos, se reunió este viernes con el Comando del Sur para hablar sobre los últimos sucesos en la frontera colombo-venezolana.

"Buen encuentro el que tuvimos este viernes con el Comando del Sur. Están haciendo un gran trabajo llevando la ayuda humanitaria con los ciudadanos de Venezuela", dijo Rubio mediante su Twitter.

Señaló que aquellos a favor de Nicolás Maduro que comentan acciones contraproducentes sufrirán las consecuencias. "Y si los que están alrededor de Maduro eligen ser inteligentes o eligen hacer algo estúpido, están listos", sentenció.

El Comando del Sur de EE UU emitió un mensaje este miércoles en el que instó a los cuerpos militares venezolanos a proteger el país.

Great meetings today to @Southcom. They are doing a great job helping aid reach the people of #Venezuela.



And whether those around #Maduro choose to be smart or choose to do something stupid, they are ready. https://t.co/uIdMskMbn5