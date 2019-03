Marco Rubio: Los próximos días serán tensos para Venezuela

Marco Rubio, senador estadounidense por el estado de Florida (Estados Unidos), aseguró que los próximos días serán “tensos” para Venezuela y afirmó que el país será libre.

“Los próximos días serán tensos, pero muy importantes. La libertad viene para Venezuela”, afirmó en su cuenta de Twitter.

El senador estadounidense compartió en la red social un artículo de Reuters en el que se señala que Delcy Rodríguez informó que Nicolás Maduro planea restructurar el gobierno de forma “profunda”.

Rubio ha asegurado en numerosas oportunidades que Venezuela será un “país libre”. Recientemente, indicó que en conversaciones con Donald Trump, presidente de Estados Unidos, concordaron en que la próxima vez que la bandera de dicho país ondee en Venezuela, será un Estado libre.

El viernes Rubio afirmó que la decisión de retirar a los diplomáticos estadounidenses del territorio venezolano tiene que ver con medidas de seguridad, debido a los problemas energéticos que se registraron en el país y que generarían irregularidades para el personal diplomático.

